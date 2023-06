Le Kosovo ouvert à de nouvelles élections municipales, sous conditions

PRAGUE (Reuters) - Le Kosovo est ouvert à la possibilité de nouvelles élections dans quatre municipalités du nord du pays à majorité serbe, mais d'autres mesures doivent être prises au préalable, a déclaré mardi la ministre kosovare des Affaires étrangères, Donika Gervalla-Schwarz. Des violences ont éclaté fin mai dans quatre villes du nord du Kosovo après la prise de fonctions de maires albanophones élus lors de scrutins boycottés par les Serbes, majoritaires dans la région, avec une participation de seulement 3,5%. Donika Gervalla-Schwarz, qui s'exprimait après avoir rencontré son homologue tchèque à Prague, a déclaré que la fin des violences était une condition préalable à l'organisation de nouvelles élections. "Oui, nous sommes ouverts à des élections dans ces quatre municipalités, mais pour organiser de nouvelles élections, nous avons besoin d'étapes intermédiaires", a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que le Kosovo avait également besoin "d'un engagement de la Serbie à ne plus menacer les citoyens serbes du Kosovo pour qu'ils ne participent pas aux élections". Des renforts ont commencé à arriver cette semaine pour étoffer les effectifs de la mission de maintien de la paix de l'Otan, la Kfor, dont des membres ont été blessés fin mai lors d'affrontements avec des manifestants serbes. (Reportage Robert Muller et Jason Hovet; version française Nathan Vifflin, édité par Bertrand Boucey)