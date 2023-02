Le Kazakhstan va fournir 100.000 tonnes de pétrole à l'Allemagne via Droujba

MOSCOU (Reuters) - Le Kazakhstan fournira en mars 100.000 tonnes de pétrole à l'Allemagne via l'oléoduc russe Droujba qui traverse l'Ukraine, après avoir conclu un accord à ce sujet avec toutes les parties, a-t-on appris auprès de deux sources au fait du dossier. Le pétrole brut fourni par la société kazakhe Kazmunaigaz (KMG) sera livré à Rosneft Deutschland, mise sous tutelle par le régulateur allemand de l'industrie depuis le début de la guerre en Ukraine, afin d'alimenter la raffinerie PCK Schwedt, ont précisé les sources. Rosneft détient toujours 54,17% de la raffinerie. L'Allemagne, qui a arrêté les importations de pétrole russe via Droujba en janvier, envisage de modifier sa loi sur la sécurité énergétique afin de permettre une vente rapide de la participation de Rosneft dans la raffinerie PCK Schwedt sans nationalisation préalable. "Le gouvernement fédéral a continuellement soutenu l'approvisionnement en pétrole brut ... par les actionnaires de PCK et continuera à le faire", a déclaré un porte-parole de la raffinerie à Reuters. "Cela vaut également pour les négociations en cours entre les compagnies pétrolières concernées et la partie kazakhe au sujet de volumes de pétrole supplémentaires en provenance du Kazakhstan, par exemple ceux de Rosneft Deutschland", a précisé le porte-parole. Rosneft, Kazmunaigaz, Transneft, KPO et le ministère de l'Énergie du Kazakhstan n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le ministère russe de l'Énergie n'a pas souhaité commenter. (Reportage de Reuters, avec la contribution de Francesca Landini à Milan et Markus Wacket à Berlin ; version française Dagmarah Mackos ; édité par Tangi Salaun)