Le Kazakhstan signe des accords pour la construction de sites éoliens

Crédit photo © Reuters

ALMATY (Reuters) - Le Kazakhstan a signé samedi des accords avec les groupes français TotalEnergies , émirati Masdar et saoudien ACWA Power pour construire des parcs éoliens d'une capacité totale de trois gigawatts (GW), a annoncé le gouvernement kazakh. Les sites seront installés dans la région de Zhambyl (Sud), à Jetysu (Sud-Est) et aux alentours de Kostanai ou d'Akmola, dans le Nord, a-t-il précisé. Le bureau du président Kassym-Jomart Tokayev a fait savoir dans un communiqué distinct que le projet de 1 GW de Zhetysu discuté avec ACWA Power lors de sa visite aux Émirats arabes unis coûterait 1,8 milliard de dollars. Le cabinet également déclaré que la société publique KazMunayGaz avait accepté de créer une coentreprise de construction navale avec Abu Dhabi PorGroupoup et que le groupe minier Kazatomprom avait signé un accord de fourniture d'uranium avec Emirates Nuclear Energy Corporation. (Reportage Olzhas Auyezov; Version française Elizabeth Pineau)