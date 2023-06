Le Kazakhstan poursuit la procédure d'arbitrage contre des géants pétroliers

Le Kazakhstan poursuit la procédure d'arbitrage contre des géants pétroliers













Crédit photo © Reuters

ASTANA (Reuters) - Le ministre de l'Energie du Kazakhstan a confirmé mardi l'intention de son pays d'aller au bout de la procédure d'arbitrage lancée en avril à l'encontre de géants pétroliers auxquels il reproche d'avoir indûment déduit de leurs recettes des coûts de 16,5 milliards de dollars (15,4 milliards d'euros) pour ne pas avoir à partager cette somme avec les autorités locales. Le litige entre le gouvernement kazakh et les majors pétrolières concerne le partage des revenus provenant de l'exploitation des champs pétroliers de Kashagan et Karachaganak. La plus grande partie de la somme réclamée par le Kazakhstan (13 milliards de dollars) concerne les coûts répercutés par Eni, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, KazMunayGas, Inpex et CNPC sur les recettes d'exploitation du champ offshore de Kashagan. L'exploitation de ce gisement, le deuxième du pays, est couverte comme celle du champ de Karachaganak par des accords de partage de la production stipulant que les entreprises peuvent déduire certains coûts des recettes avant de les partager avec le gouvernement. Le ministre kazakh de l'Energie, Almasadam Satkaliyev, a exclu mardi de régler en dehors des tribunaux le litige portant sur le montant des coûts déduits, et indiqué que la procédure suivait son cours, avec "la nomination d'arbitres" et diverses consultations. (Reportage de Mariya Gordeyeva, rédigé par Vladimir Soldatkin ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)