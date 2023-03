Le journaliste Olivier Dubois, ex-otage au Mali, de retour en France

PARIS, 21 mars (Reuters) - Le journaliste français Olivier Dubois, ancien otage au Mali, a regagné mercredi la France après près de deux ans de captivité. Olivier Dubois est arrivé à la mi-journée sur la base aérienne de Villacoublay, au sud-ouest de Paris, où il a été accueilli par sa demi-soeur et son père, ainsi que par le président de la République, Emmanuel Macron. Olivier Dubois, dont la libération a été annoncée lundi par les autorités nigériennes, était selon Niamey aux mains du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al Qaïda. Collaborateur de Libération et du Point, il avait disparu à Gao, dans le nord-est du Mali, en avril 2021. Le journaliste français a été libéré avec Jeffery Woodke, travailleur humanitaire américain relâché après six ans de captivité. "C'est énorme pour moi d'être ici aujourd'hui", a-t-il déclaré lundi à Niamey, la capitale du Niger. "Je ne m'y attendais pas du tout. Je me sens fatigué mais je vais bien". Olivier Dubois était le dernier Français encore retenu en otage par des groupes armés dans la région du Sahel. Les autorités françaises n'ont pas fait de commentaire sur les conditions de sa libération, mais remercié le Niger pour son rôle dans ce dénouement. (Reportage John Irish, Yves Herman, Reuters TV, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)