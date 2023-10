Le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi a été libéré (RSF)

18 octobre (Reuters) - La justice talibane a ordonné la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi après 284 jours d'emprisonnement pour espionnage, a annoncé mercredi Reporters sans frontières (RSF) dans un communiqué. Accusé d'espionnage, de "soutien illégal à des étrangers" et d'aide au franchissement de frontières vers l'étranger, la cour criminelle de Kaboul a prononcé son acquittement et sa libération. Mortaza Behboudi avait été incarcéré en Afghanistan deux jours après son arrivée sur le territoire pour un reportage, en janvier 2023. "Après neuf mois de mobilisation quotidienne pour sa libération, RSF agit désormais pour que Mortaza retrouve, dans les prochains jours, son épouse et ses proches à Paris", a déclaré le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, cité dans le communiqué. "Avec la libération de Mortaza, la lumière est revenue dans mon monde et la vie peut désormais recommencer", a déclaré pour sa part Aleksandra Mostovaja, l'épouse de Mortaza Behboudi citée par le communiqué de RSF. (Rédigé par Zhifan Liu)