Le journaliste français Antoine Galindo libéré par les autorités éthiopiennes

1er mars (Reuters) - Le journaliste français Antoine Galindo, arrêté la semaine dernière en Ethiopie pour des soupçons de "conspirer en vue de créer le chaos", a été libéré jeudi, a confirmé à Reuters le directeur général du groupe Indigo Publications, éditeur du journal Africa Intelligence pour lequel Galindo travaille. Antoine Galindo a embarqué jeudi dans un avion en direction de Paris, où il devrait arriver vendredi matin, a déclaré Quentin Botbol. L'AFP a rapporté en premier lieu la libération d'Antoine Galindo, citant le rédacteur en chef d'Africa Intelligence. Antoine Galindo a été arrêté alors qu'il était dépêché dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba pour couvrir le sommet de l'Union africaine ainsi que l'actualité du pays, avait indiqué Africa Intelligence la semaine dernière. A lire aussi... Indigo Publications avait dénoncé une "arrestation injustifiée", assurant que le journaliste avait prévenu les autorités éthiopiennes de sa mission et qu'il disposait d'un visa de travail adéquat. Les défenseurs des droits de l'homme ont critiqué à plusieurs reprises les restrictions imposées par l'Éthiopie à la liberté de la presse. Le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, affirme qu'au moins huit journalistes éthiopiens ont été arrêtés depuis août dernier. (Rédigé par Jean Terzian)