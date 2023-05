Le journaliste Evan Gershkovich maintenu en détention jusqu'au 30 août

(Reuters) - Un tribunal de Moscou a prolongé de trois mois mardi, jusqu'au 30 août, la détention provisoire du journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrêté en mars pour espionnage, rapporte l'agence RIA. Evan Gershkovich est accusé d'avoir recueilli des secrets d'État sur le complexe militaro-industriel, des faits passibles d'une peine de vingt ans d'emprisonnement. Le reporter ainsi que le Wall Street Journal rejettent tous deux ces accusations, que le président américain Joe Biden a qualifiées d'illégales. Evan Gershkovich est considéré par les États-Unis comme étant "détenu à tort". Sa détention provisoire devait prendre fin le 29 mai. Le Kremlin affirme qu'Evan Gershkovich, premier journaliste américain détenu en Russie pour espionnage depuis la fin de la guerre froide, a été pris "en flagrant délit". (Rédaction Kevin Liffey, version française Victor Goury-Laffont, édité par Jean-Stéphane Brosse)