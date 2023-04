Le journaliste du Wall Street Journal détenu en Russie inculpé pour espionnage

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les autorités russes ont formellement inculpé le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich d'espionnage, a rapporté vendredi l'agence de presse Interfax. "Gershkovich a été inculpé", a déclaré une source citée par Interfax. Le journaliste a rejeté vendredi ces accusations. Un tribunal russe a ordonné la semaine dernière le placement en détention provisoire du journaliste américain, qui travaille pour le bureau de Moscou du Wall Street Journal depuis janvier 2022, pour des soupçons d'espionnage au profit de Washington. Le Wall Street Journal a démenti les accusations d'espionnage et demandé la libération immédiate de son "journaliste de confiance et dévoué". Les Etats-Unis, de leur côté, ont exhorté la Russie à libérer Evan Gershkovich et ont qualifié de ridicules les accusations d'espionnage formulées par Moscou. (Reportage Guy Faulconbridge, version française Kate Entringer)