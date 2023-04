Le journaliste du Wall Street Journal détenu en Russie comparaît devant un tribunal russe

Crédit photo © Reuters

Moscou (Reuters) - Le journaliste américain Evan Gerchkovich a comparu mardi devant un tribunal russe au début d'une audience visant à déterminer s'il reste placé en détention provisoire à la prison moscovite de Lefortovo au moins jusqu'au 29 mai. Evan Gerchkovich, journaliste américain travaillant pour le Wall Street Journal, se tenait dans un box vitré à l'intérieur de la salle d'audience. Il ne s'est pas exprimé. Le service de sécurité russe FSB a arrêté Evan Gerchkovich le 30 mars sur des accusations d'espionnage au profit des Etats-Unis passibles d'une peine de 20 ans de prison. La Maison blanche a estimé que le journaliste était "détenu à tort". (Reportage Reuters ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)