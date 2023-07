Le joaillier Bulgari s'excuse après avoir listé Taïwan comme un pays et provoqué la colère en Chine

SHANGHAI (Reuters) - Le joaillier de luxe, Bulgari, a présenté ses excuses mardi après avoir présenté Taïwan comme un pays indépendant sur son site internet international, provoquant la colère des internautes chinois. L'entreprise et les célébrités qui représentent la marque sont devenus les sujets les plus discutés sur Weibo, plateforme chinoise similaire à Twitter, après que des internautes ont remarqué que Taïwan était placé sur la liste des pays indépendants sur le site internet de Bulgari. "Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois et ne peut pas être listé comme un pays", a réagi le quotidien nationaliste Global Times. Bulgari, propriété de LVMH a présenté ses excuses sur son compte officiel Weibo, avançant une erreur de management et précisant "respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine". Bulgari est la dernière marque internationale à créer la polémique en Chine. En 2019, les marques de luxe Versace, Givenchy et Coach ont fait l'objet de critiques des internautes chinois pour avoir listé sur leurs sites internet respectifs Taïwan, Hong Kong et Macau comme des pays. Hong Kong et Macau sont deux régions administratives spéciales chinoises tandis que le Parti communiste chinois considère Taïwan comme une province rebelle censée revenir sous giron chinois, bien qu'il n'ait jamais contrôlé l'île. (Reportage par Casey Hall; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)