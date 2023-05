Le jet privé d'Elon Musk a atterri à Pékin

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Un jet privé emprunté par Elon Musk, PDG de Tesla, est arrivé à Pékin, a constaté un journaliste de Reuters. Il est prévu que l'homme d'affaires rencontre des hauts responsables chinois et qu'il visite l'usine de Tesla à Shanghai, selon des sources. Il s'agit de son premier voyage en Chine depuis trois ans. Tesla n'a pas immédiatement fait suite à une demande de commentaire sur l'arrivée d'Elon Musk en Chine. Le constructeur automobile n'a pas davantage précisé le programme de son patron. Mardi après-midi, les médias d'État chinois n'avaient pas encore fait état de sa visite. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le gouvernement accueillait Elon Musk et d'autres chefs d'entreprise dans le but de promouvoir une "coopération mutuellement bénéfique". En mars, Reuters indiquait qu'Elon Musk préparait un voyage en Chine et souhaitait rencontrer le premier ministre chinois Li Qiang. Ce voyage intervient alors que Tesla fait face à une concurrence accrue des véhicules électriques fabriqués en Chine et que l'incertitude plane autour des projets d'expansion du complexe industriel de Shanghai que'Elon Musk avait visité début 2020. La Chine est le deuxième marché de Tesla après les États-Unis, et l'usine de Shanghai est le plus grand centre de production du constructeur de voitures électriques. L'état d'avancement des projets de Tesla pour augmenter la production dans l'usine de Shanghai de 450.000 véhicules par an sera scruté de prêt par les observateurs. En avril, Tesla a annoncé la construction d'une autre usine à proximité pour produire des batteries Megapack. Autre question en suspens : savoir si les autorités chinoises autoriseront la diffusion des fonctions avancées d'aide à la conduite de Tesla, disponibles sur d'autres marchés dans le cadre du logiciel "Full Self Driving" qui est vendu pour 15.000 dollars par véhicule. (Reportages de Tingshu Wang et Josh Arslan à Pékin et Zhang Yan à Shanghai, rédaction de Brenda Goh ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Tangi Salaün)