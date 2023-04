Le japonais Sega va racheter le créateur d'Angry Birds pour 706 ME

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Sega Sammy a annoncé lundi son intention de racheter pour 706 millions d'euros le finlandais Rovio Entertainment, l'éditeur d'Angry Birds, afin de renforcer son offre dans le domaine des jeux mobiles. Le groupe japonais va proposer 9,25 euros par action, soit une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi, dans le cadre de son offre publique d'achat amicale qui devrait être lancée autour du 8 mai. L'action Rovio s'envole de 17,75% à 9,155 euros en Bourse d'Helsinki. "Sur le marché mondial des jeux, qui connaît une croissance rapide, le marché sur mobile présente un potentiel particulièrement élevé et l'objectif à long terme de Sega est d'accélérer son expansion dans ce domaine", a déclaré Haruki Satomi, directeur général de Sega. Dans son communiqué, le groupe japonais indique que le conseil d'administration de Rovio a soutenu cette offre. "La combinaison des forces de Rovio et de Sega ouvre la voie à un avenir incroyablement excitant", a déclaré Alexandre Pelletier-Normand, le patron de la société finlandaise. L'action Sega a toutefois perdu 4,17% à Tokyo, les investisseurs ayant des réserves sur les synergies entre les deux groupes. "'Angry Birds' est connu partout dans le monde mais la marque a déjà dépassé son apogée", estime Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil Kantan Games. "Je pense que les investisseurs (de Sega Sammy) sont déçus par l'utilisation de ces 700 millions d'euros." Rovio avait reçu en janvier une proposition du groupe israélien Playtika pour 683 millions d'euros mais les négociations ont été interrompues le mois dernier. (Kiyoshi Takenaka, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)