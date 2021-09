Le japonais MUFG va céder une partie de sa filiale US à US Bancorp, selon Nikkei

(Reuters) - Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG) a décidé de vendre la branche de services aux particuliers de sa filiale américaine MUFG Union Bank à US Bancorp pour environ 800 milliards de yen (6 milliards d'euros) en espèces et en action, rapporte le quotidien japonais Nikkei mardi.

La transaction sera en partie réglée en actions de US Bancorp, avec laquelle la banque japonaise devrait former une alliance capitalistique, précise Nikkei sans citer sa source.

Bloomberg avait annoncé la semaine dernière que MUFG Union Bank pourrait être cédée.

MUFG Union Bank conservera ses activités de banque commerciale, selon Nikkei.

MUFG Union Bank, qui dispose de 132 milliards de dollars d'actifs, offre des services bancaires aux entreprises, aux commerces et aux particuliers, ainsi que des services de gestion de patrimoine.

Elle appartient à Mitsubishi UFJ depuis 2008, après que le japonais a déboursé environ 3,5 milliards de dollars pour le tiers du capital qui n'était pas encore en sa possession.

MUFG n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

(Rédaction de Tokyo, version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)