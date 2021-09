Le japonais MUFG va céder une partie de sa filiale US à US Bancorp pour huit milliards de dollars

TOKYO (Reuters) - Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group(MUFG) va vendre l'activité de services aux particuliers de sa filiale américaine MUFG Union Bank à US Bancorp dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'environ 8 milliards de dollars (6,8 milliards d'euros), ont annoncé mardi les deux établissements.

La transaction va s'effectuer par le biais d'un versement de 5,5 milliards de dollars en cash et de 44 millions d'actions US Bancorp, soit une participation de 2,9% donnant naissance à une alliance capitalistique avec MUFG.

L'opération devrait être bouclée d'ici fin juin 2022.

Elle va constituer un virage stratégique pour MUFG, plus grand établissement financier du Japon. Présent depuis des décennies sur le marché américain, il a récemment affiché sa volonté de se concentrer davantage sur l'Asie.

MUFG Union Bank disposait d'environ 300 agences à la fin de l'année dernière, essentiellement sur la côte Ouest des Etats-Unis en ce qui concerne la banque de détail, montrent les données disponibles sur son site internet.

Avec 132 milliards de dollars d'actifs, l'établissement offre des services bancaires aux entreprises, aux commerces et aux particuliers, ainsi que des services de gestion de patrimoine. Il conservera ses activités de banque commerciale et d'investissement à l'issue de la transaction avec US Bancorp.

Il est devenu une filiale à 100% de Mitsubishi UFJ en 2008, lorsque le japonais a déboursé environ 3,5 milliards de dollars pour le tiers du capital qu'il ne possédait pas encore.

MUFG est aussi le premier actionnaire de Morgan Stanley dont il contrôle environ 20% du capital.

(Rédaction de Tokyo, version française Valentine Baldassari et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)