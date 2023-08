Le Japon va relâcher les eaux usées de Fukushima dès la fin du mois

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le Japon s'apprête à rejeter les eaux radioactives de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima dans l'océan dès la fin du mois, a rapporté lundi le journal japonais Asah Shimbun, citant des sources gouvernementales non identifiées. Le rejet des eaux interviendra juste après le déplacement du Premier ministre japonais Fumio Kishida aux Etats-Unis pour expliquer au président américain Joe Biden et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol les modalités de la procédure et les assurer qu'elle se fera sans danger, poursuit le quotidien. Aucune date spécifique n'a été communiquée a affirmé le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno lors d'un point presse. Le régulateur japonais du nucléaire a autorisé le mois dernier Tepco (Tokyo Electric Power) à rejeter dans l'océan les millions de tonnes d'eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima, dont il est l'exploitant. Les autorités veulent commencer le rejet des eaux usées avant la saison de la pêche qui commence en septembre, selon le quotidien. (Reportage par SatoshiSugiyama; version française Zhifan Liu)