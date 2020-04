Le Japon va déployer la semaine prochaine son plan de soutien économique

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré vendredi que le plan de soutien à l'économie destiné à compenser l'impact du coronavirus serait déployé la semaine prochaine, et qu'il privilégierait les petites entreprises et les foyers les plus affectés par les mesures de distanciation sociale.

Ce plan comprendra des fonds pour l'achat de matériel médical, un nouveau programme d'aides aux petites entreprises ayant connu une dégringolade de leurs ventes et des versements ciblés aux ménages devant faire face à un net déclin de leurs revenus, a dit Shinzo Abe devant le parlement.

Il a ajouté que le gouvernement allait aussi inciter les banques commerciales à répondre avec flexibilité aux demandes de report des remboursements de crédits.

"Nous allons compiler cet ensemble la semaine prochaine", a déclaré le chef du gouvernement. "Nous allons livrer dans un laps de temps court un plan ciblé et audacieux", a-t-il dit.

Le ministre de l'Economie, Yasutoshi Nishimura, a précisé lors d'une conférence de presse qu'il y aurait deux phases.

La première se focalisera sur des mesures destinées à alléger la pression sur le financement des entreprises et à protéger l'emploi. La seconde, a-t-il poursuivi, aura pour priorité de dynamiser la demande, particulièrement pour les industries actuellement affectées par les mesures de distanciation sociale, comme le tourisme.

Shinzo Abe a annoncé la semaine dernière qu'il s'agirait d'un plan de soutien d'une ampleur sans précédent.

(Leika Kihara et Daniel Leussink; version française Jean Terzian)