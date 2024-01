Le Japon touché par de puissants séismes

(Actualisé tout du long) par Tim Kelly, Satoshi Sugiyama et Sakura Murakami TOKYO, 1er janvier (Reuters) - Plusieurs séismes ont secoué le centre du Japon lundi et ont conduit les autorités à évacuer certaines zones de la côte ouest, alors que l'électricité à été coupée dans des milliers de foyers et que les vols et services ferroviaires ont été perturbés. Atteignant jusqu'à une magnitude de 7,6, les tremblements de terre ont déclenché des vagues d'environ 1 mètre le long de certaines parties de la côte de la mer du Japon, et les autorités ont déclaré que des vagues plus importantes pourraient suivre. La Corée du Nord, la Corée du Sud et la Russie ont également adressé des mises en garde à leurs populations. Le gouvernement a ordonné l'évacuation de plus de 97.000 personnes dans neuf préfectures de la côte ouest de l'île principale du Japon, Honshu. Selon la NHK, une personne, au moins, est décédée dans l'effondrement d'un immeuble dans la préfecture d'Ishikawa. Ce bilan est provisoire, les équipes de secours peinant à atteindre certaines zones rendues difficilement accessibles par l'accumulation de débris. L'Agence météorologique japonaise (JMA) a émis plus tôt dans la journée des alertes au tsunami pour les préfectures côtières d'Ishikawa, Niigata et Toyama. Une alerte majeure au tsunami - la première depuis le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé le nord-est du Japon en mars 2011 - a été émise pour Ishikawa, mais elle a ensuite été rétrogradée au premier niveau de vigilance, qui implique des vagues pouvant atteindre une hauteur maximale de 1 mètre. Certaines maisons ont été détruites et des soldats ont été dépêchés pour participer aux opérations de sauvetage, a déclaré aux journalistes le porte-parole du gouvernement, Hayashi Yoshimasa, ajoutant que les autorités étaient encore en train d'évaluer l'étendue des dégâts. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a déclaré aux journalistes qu'il avait demandé aux équipes de recherche et de sauvetage de faire tout leur possible pour sauver des vies, même si l'accès aux zones touchées par le séisme était difficile en raison des routes bloquées. D'autres séismes de forte intensité pourraient encore se produire dans les prochains jours dans la région, où l'activité sismique couve depuis plus de trois ans, a mis en garde Toshihiro Shimoyama, responsable de la JMA. Dans des propos tenus à la presse peu après le séisme, le Premier ministre a également averti les habitants de se préparer à d'autres catastrophes. "Les habitants doivent rester en alerte face à d'éventuels tremblements de terre et j'exhorte les habitants des zones où des tsunamis sont attendus à évacuer le plus tôt possible", a déclaré Fumio Kishida. "TSUNAMI ! ÉVACUEZ !" Après les premières secousses, un avertissement jaune vif "Tsunami ! Évacuez !" est apparu sur les écrans de télévision, conseillant aux habitants de certaines zones de la côte d'évacuer immédiatement leurs maisons. Au moins 30 bâtiments se sont effondrés à Wajima, une ville d'environ 30.000 habitants connue pour ses laques, et des incendies ont ravagé plusieurs immeubles. Les images diffusées par les médias locaux montraient un bâtiment s'effondrant dans un panache de poussière dans la ville côtière de Suzu et une énorme fissure dans une route à Wajima où des parents paniqués serraient leurs enfants dans leurs bras. Le séisme a également secoué des bâtiments dans la capitale Tokyo, à environ 500 km de Wajima, sur la côte opposée. Près de 32.000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans la préfecture d'Ishikawa lundi en fin de journée, selon le fournisseur d'électricité Hokuriku Electric Power, alors que des températures très basses sont attendues au court de la nuit dans certaines régions. Selon le fournisseur d'électricité Tohoku Electric Power, 700 foyers sont toujours privés d'électricité dans la préfecture voisine de Niigata. Les opérateurs de télécommunications ont également signalé des pannes de téléphone et d'internet dans certaines régions. Quarante lignes de train et deux services ferroviaires à grande vitesse ont interrompu leurs activités, tandis que six voies rapides ont été fermées et que l'un des aéroports d'Ishikawa a été contraint d'arrêter ses activités en raison d'une fissure sur la piste d'atterrissage, ont indiqué les autorités chargées des transports. Des vols de la compagnie aérienne japonaise ANA qui se dirigeaient vers Toyama et Ishikawa ont du rebrousser chemin et Japan Airlines a annulé la plupart de ses services vers les régions de Niigata et d'Ishikawa. L'autorité japonaise de régulation nucléaire a déclaré qu'aucune irrégularité n'avait été observée dans les centrales nucléaires situées le long de la mer du Japon, y compris dans les cinq réacteurs actifs des centrales Ohi et Takahama de Kansai Electric Power, dans la préfecture de Fukui. La centrale Shika de Hokuriku à Ishikawa, la plus proche de l'épicentre, avait déjà arrêté ses deux réacteurs avant les séismes pour des inspections de routine et n'a pas constaté d'impact. (Reportage Tim Kelly, Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya, Sakura Murakami, Chang-Ran Kim et la rédaction de Tokyo, avec la contribution de Nicoco Chan à Shanghaï, rédigé par John Geddie et Hugh Lawson ; version française Nicolas Delame et Kate Entringer)