Le Japon s'engage à renforcer son rôle dans la sécurité régionale

par Chen Lin et Idrees Ali

SINGAPOUR (Reuters) - Le Premier ministre Fumio Kishida s'est engagé vendredi à renforcer le rôle du Japon en matière de sécurité régionale face aux menaces actuelles, des visées expansionnistes chinoises en mer de Chine méridionale au programme de missiles nucléaires de Pyongyang.

Au premier jour du "Dialogue de Shangri-La" à Singapour, Pékin et Washington ont en outre réaffirmé leur volonté d'améliorer leur relation, mais sont restés polarisés sur les questions sécuritaires du moment, telles que la souveraineté de Taïwan, les activités militaires chinoises dans le Pacifique, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les responsables chinois et américains ont souligné la cordialité des débats, mais rien n'indique qu'il y ait eu une percée dans le règlement de différends de longue date.

Le Japon est quant à lui prêt à une "diplomatie réaliste", à rebours du pacifisme d'Etat, et à jouer un rôle plus important dans la sécurité régionale, où il doit faire face à la Chine, à la Corée du Nord et à la Russie.

"Nous serons plus proactifs que jamais pour relever les défis et les crises auxquels le Japon, l'Asie et le monde sont confrontés", a déclaré Fumio Kishida, proposant une "Vision Kishida pour la paix".

"Dans cette perspective, afin de maintenir et de renforcer l'ordre pacifique dans cette région, je ferai progresser la 'vision Kishida pour la paix' et je renforcerai le rôle diplomatique et sécuritaire du Japon dans la région."

(Reportage Chen Lin et Idrees Ali à Singapour et Tim Kelly à Tokyo; rédigé par Joe Brock; version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)