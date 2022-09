Le Japon s'attend à affronter un puissant typhon dimanche

TOKYO (Reuters) - L'Agence météorologique japonaise a mis en garde samedi contre un typhon puissant et de grande ampleur qui devrait toucher terre dimanche dans le sud de l'île de Kyushu et provoquer jusqu'à un demi-mètre de pluie.

L'agence a déclaré qu'elle pourrait émettre un "avertissement spécial" pour la préfecture de Kagoshima et d'autres parties de Kyushu, l'île principale la plus au sud du Japon, dès samedi soir, avec la possibilité de fortes vagues et de pluies abondantes dans ces régions.

Des tempêtes et des précipitations "sans précédent" pourraient frapper la région, a déclaré lors d'une conférence de presse télévisée Ryuta Kurora, responsable de l'agence, exhortant les habitants à évacuer les lieux avant la tombée de la nuit.

Le sud de Kyushu pourrait recevoir 500 millimètres de pluie dimanche, tandis que la région centrale de Tokai risquent d'enregistrer 300 millimètres de précipitations.

Le typhon Nanmadol, le 14ème de la saison, se trouvait près de l'île de Minami-Daito, au sud du Japon, et se dirigeait vers le nord-ouest à une vitesse de 20 km/h samedi après-midi. La tempête devrait s'incurver vers l'est et passer au-dessus de Tokyo mardi avant de s'éloigner en mer mercredi.

Les chaînes de télévision nationales ont diffusé des images de vents forts et de pluie qui s'abattent déjà sur l'archipel d'Okinawa, au sud du Japon, à l'approche de la tempête.

(Reportage Rocky Swift, version française Benjamin Mallet)