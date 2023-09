Le Japon lance son atterrisseur lunaire après trois reports

TOKYO, 7 septembre (Reuters) - Le Japon a lancé jeudi matin une fusée convoyant un atterrisseur lunaire, après trois reports provoqués le mois dernier par de mauvaises conditions météorologiques. L'Agence spatiale japonaise (JAXA) a indiqué que la fusée H-IIA avait décollé comme prévu du centre spatial de Tanegashima, dans le sud du Japon. La fusée convoie l'atterrisseur lunaire SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon), surnommé "Moon Sniper" afin de tester sa technologie d'alunissage de haute précision. SLIM devrait se poser sur la lune en début d'année prochaine. (Reportage Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud)