Le Japon et la France entendent renforcer les liens bilatéraux

Le Japon et la France entendent renforcer les liens bilatéraux













par John Irish et Sakura Murakami HIROSHIMA, Japon, 19 mai (Reuters) - Tokyo et Paris ont exprimé vendredi en marge du sommet du G7 organisé au Japon leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale après être convenus ce mois-ci d'accélérer les discussions sur un cadre d'exercices militaires conjoints, la France espérant conclure des accords pour des accès réciproques. S'exprimant en amont de la réunion des dirigeants du G7, à Hiroshima, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité pour développer un "partenariat exceptionnel". Plus tôt ce mois-ci, les ministres de la Défense des deux pays ont demandé à leurs services d'accélérer les discussions sur un cadre permettant de faciliter les procédures administratives, légales et politiques pour mener des exercices militaires conjoints. Tokyo a opéré un virage inédit en décembre dernier, s'éloignant de sa traditionnelle politique pacifiste pour annoncer un renforcement sans précédent de son armée, dans un contexte de préoccupations à l'égard de la Chine. Il a conclu des accords d'accès réciproques (AAR) en matière de défense avec l'Australie et le Royaume-Uni. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a fait savoir le mois dernier que Paris espérait conclure des AAR avec Tokyo afin de renforcer leurs échanges et opérabilité militaires. Avant de s'entretenir vendredi avec Fumio Kishida, le président français Emmanuel Macron a indiqué qu'il espérait que les deux pays parviendraient à mettre en oeuvre la feuille de route qu'ils se sont fixé afin de "rendre notre coopération bilatérale encore plus forte pour les années à venir". Japon et France ont déjà organisé dans le passé des manoeuvres militaires communes, tant dans un cadre bilatéral que plus large. Ils sont convenus d'étendre leur coopération pour les équipements et technologies de défense. (Reportage John Irish et Sakura Murakami; version française Jean Terzian)