Le Japon envisage le déploiement de missiles hypersoniques d'ici à 2030

TOKYO, 3 novembre (Reuters) - Le ministère japonais de la Défense projette le déploiement de missiles hypersoniques d'ici à 2030 pour renforcer ses capacités de dissuasion, rapporte jeudi le quotidien économique Nikkei.

Face aux bouleversements stratégiques actuels, avec la guerre en Ukraine, les tirs de missiles nord-coréens et les manoeuvres militaires chinoises, le ministère juge nécessaire de muscler son arsenal et d'amender en ce sens son Livre blanc sur la Défense d'ici la fin de l'année, explique le quotidien.

Un missile hypersonique évolue à des vitesses supérieures à Mach 5 et est capable de déjouer les systèmes de défense antimissile grâce à une trajectoire non prévisible. (Reportage Kaori Kaneko et Tim Kelly, version française Sophie Louet)