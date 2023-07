Le Japon envisage de rejeter en août l'eau contaminée de Fukushima

TOKYO, 4 juillet (Reuters) - Le gouvernement japonais envisage de commencer le mois prochain à déverser dans l'océan Pacifique les eaux contaminées provenant de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima, après que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a donné mardi son feu vert au projet, a rapporté Nikkei. Tokyo avait indiqué en janvier dernier qu'il prévoyait de commencer "autour du printemps ou de l'été" cette opération devant s'étendre sur trois ou quatre décennies, sans donner de date précise dans l'attente de l'aval de l'AIEA et du régulateur japonais du nucléaire, qui pourrait intervenir cette semaine. (Reportage Chang-Ran Kim; version française Jean Terzian)