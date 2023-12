Le Japon émet une alerte au tsunami après un séisme aux Philippines

Le Japon émet une alerte au tsunami après un séisme aux Philippines













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Une alerte au tsunami a été émise sur la côte Ouest du Japon à la suite d'un important tremblement de terre aux Philippines, a annoncé samedi l'Agence météorologique japonaise. La vague d'un mètre de haut devait atteindre le Japon vers 01h30 dimanche (16h30 GMT samedi), a fait savoir la chaîne publique NHK. Un séisme d'au moins 7,5 de magnitude a frappé Mindanao samedi dans le Sud des Philippines, conduisant à des ordres d'évacuation sur les côtes Sud-Ouest du Japon. Le Système d'alerte américain aux tsunamis a ajouté que des vagues pouvant atteindre trois mètres au-dessus du niveau habituel pourraient se former le long de certaines côtes philippines. (Reportage Kiyoshi Takenaka ; Version française Elizabeth Pineau et Gilles Guillaume)