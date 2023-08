Le Japon devrait commencer jeudi à relâcher de l'eau contaminée de Fukushima

par Sakura Murakami TOKYO (Reuters) - Le Japon commencera à déverser jeudi dans l'océan Pacifique plus d'un million de tonnes d'eau radioactive retraitée de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima si les conditions météo s'y prêtent, a annoncé mardi le Premier ministre Fumio Kishida. Ce projet, approuvé il y a deux ans par le gouvernement japonais, est indispensable pour poursuivre le démantèlement du site submergé par le tsunami de mars 2011. Il est critiqué par la Chine et la Corée du Sud et suscite l'inquiétude des pêcheurs locaux qui craignent qu'il nuise à la réputation de leurs produits. Le gouvernement de Tokyo assure avoir obtenu de la part de l'industrie de la pêche un "certain degré de compréhension". "Je promets que nous assumerons l'entière responsabilité de veiller à ce que l'industrie de la pêche puisse continuer à gagner sa vie, même si cela doit prendre des décennies", a déclaré Fumio Kishida lundi. Tokyo a reçu l'aval de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en juillet dernier. Celle-ci a estimé, après deux ans d'analyse, que le plan de déversement des eaux polluées était conforme aux normes de sécurité et n'aurait qu'un "impact radiologique négligeable sur les personnes et l'environnement". Les pays voisins du Japon, la Chine en particulier, ont toutefois exprimé leurs doutes sur la sûreté du projet. Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé le mois dernier l'egoïsme et l'arrogance du gouvernement japonais, l'accusant de ne pas avoir pleinement consulté la communauté internationale à ce propos. Pékin interdit les importations de fruits de mer en provenance de dix préfectures du Japon, dont celles de Fukushima et Tokyo. Les importations en provenance des autres régions sont autorisées mais doivent passer des tests de radioactivité. La Corée du Sud a dit mardi n'avoir décelé aucun problème scientifique ou technique en lien avec ce projet, tout en soulignant que cela n'impliquait pas qu'elle l'approuve. L'eau contaminée a servi à refroidir les barres de combustible en fusion de la centrale de Fukushima après l'accident de 2011. Elle doit être filtrée afin d'extraire la plupart des éléments radioactifs à l'exception du tritium, difficile à séparer de l'eau, puis diluée avant d'être relâchée dans le Pacifique. Les résultats de premiers tests de radioactivité de l'eau de mer après le déversement seront rendus publics début septembre, selon les autorités japonaises. (Avec Tim Kelly à Tokyo, Kirsty Needham à Sydney, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)