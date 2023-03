Le Japon contraint de détruire en vol sa fusée H3 après une défaillance

Le Japon contraint de détruire en vol sa fusée H3 après une défaillance













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le Japon a indiqué mardi avoir détruit sa nouvelle fusée de portée moyenne H3, qui avait été lancée plus tôt dans la journée en direction de l'espace, à la suite d'un problème d'allumage de l'un des moteurs de l'appareil. Longue de 57 mètres, la fusée transportait le satellite ALOS-3 traditionnellement utilisé pour anticiper des catastrophes naturelles terrestres et qui était aussi équipé d'un capteur infrarouge expérimental destiné à détecter tout essai de missile de la Corée du Nord. (Reportage Tim Kelly, Maki Shiraki et Rocky Swift; version française Jean Terzian)