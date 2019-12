Le Japon approuve un plan de soutien à l'économie de 120 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le gouvernement japonais a approuvé jeudi un plan budgétaire massif de 122 milliards de dollars pour relancer la croissance de l'économie et pérenniser les investissements au-delà des Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain.

Cette enveloppe de 13.000 milliards de yens (environ 108 milliards d'euros) doit doper le PIB japonais de 1,4% sur l'année fiscale 2021.

L'intervention budgétaire massive décidée par le Premier ministre Shinzo Abe vise à suppléer la politique monétaire alors que la Banque centrale du Japon, de même que les autres instituts d'émission monétaire, sont en train d'épuiser leurs différentes options.

"Nous avons réussi à élaborer un ensemble de mesures politiques solides", a annoncé le Premier ministre devant des élus du parti au pouvoir et des représentants du gouvernement.

"Il repose sur trois piliers: assurer la reconstruction et la sécurité en cas de catastrophe naturelle, fournir un soutien intensif pour surmonter les risques de déclin économique et maintenir la vitalité économiques après les JO de Tokyo", a ajouté le chef de gouvernement.

Le gouvernement a cependant conservé à l'esprit la nécessité de combiner cette relance budgétaire avec son souci de réduire la dette publique qui, à plus de deux fois le PIB japonais, est la plus lourde de tous les pays industrialisés.

"La situation présente réclame toutes les mesures possibles pour éviter que les risques extérieurs ne réduisent non seulement nos exportations mais aussi les dépenses d'investissement et la consommation des ménages", souligne le gouvernement dans un communiqué.

"Il est venu le temps d'adopter une politique budgétaire audacieuse pour surmonter les différents risques de détérioration et de sécuriser l'avenir tandis que la Banque du Japon poursuit patiemment sa politique forte d'assouplissement monétaire."

L'économie japonaise a été pratiquement à l'arrêt au troisième trimestre, rattrapée par le ralentissement mondial qui a frappé de plein fouet ses exportations. Les ventes au détail ont aussi chuté en octobre à un rythme inédit depuis plus de quatre ans et demi, le relèvement de deux points de la TVA, de 8% à 10%, ayant freiné les achats des consommateurs. et

Dans une note, l'économiste Steve Cochrane, de Moody's Analytics, estime jeudi que le recours à la politique budgétaire est une "décision intelligente" en particulier parce qu'il n'y a plus beaucoup de marge du côté de la politique monétaire.

Ce plan de relance se concrétisera dans un collectif budgétaire sur l'année fiscale en cours, qui s'achève en mars, puis sur le budget de l'année suivante (avril 2020-mars 2019).

Tous deux seront dévoilés d'ici la fin de l'année.

"Ces dépenses supplémentaires aggraveront sans doute les finances publiques du Japon", note Koya Miyamae, économiste chez SMBC Nikko Securities. "Malgré la hausse de la TVA, l'équilibre budgétaire primaire va empirer. Ce qui conduit à se demander pourquoi du reste on a augmenté la TVA."

(Tetsushi Kajimoto, Daniel Leussink et Yoshifumi Takemoto; version française Jean Terzian et Henri-Pierre André)