Le Honduras prêt à établir des relations diplomatiques avec la Chine

TEGUCIGALPA/TAIPEI, 15 mars (Reuters) - La présidente du Honduras Xiomara Castro a annoncé mardi avoir demandé à son ministre des Affaires étrangères de nouer des relations diplomatiques avec la Chine, une décision qui menace de réduire encore davantage le nombre des alliés de Taïwan. Xiomara Castro avait émis l'idée de rompre les liens existant entre le Honduras et Taïwan lors de sa campagne électorale, avant de déclarer en janvier 2022 espérer maintenir les relations avec Taipei. "Nous devons étudier les choses de façon pragmatique et prendre les décisions les plus bénéfiques pour les Honduriens", a dit mardi le ministre des Affaires étrangères, Eduardo Reina. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a indiqué avoir fait part de ses inquiétudes au gouvernement hondurien et l'avoir appelé à étudier la question avec la plus grande attention et à ne pas "tomber dans le piège de la Chine". La Chine ne permet pas aux pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec elle de cultiver des liens officiels avec Taïwan, alors que Pékin considère ce territoire comme partie intégrante de son territoire. Si le Honduras rompt ses liens diplomatiques avec Taïwan, l'île ne comptera plus que 13 alliés diplomatiques. (Reportage Gustavo Palencia à Tegucigalpa, Ben Blanchard et Sarah Wu à Taipei et Valentine Hilaire à Mexico; version française Camille Raynaud)