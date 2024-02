Le Hezbollah tire une salve de roquettes sur Israël après les frappes sur la Bekaa

BEYROUTH, 27 février (Reuters) - Le Hezbollah a annoncé mardi avoir tiré une salve de roquettes visant un site israélien de surveillance aérienne au lendemain du bombardement par Tsahal de la plaine libanaise de la Bekaa. Ces frappes israéliennes, qui ont fait au moins deux morts dans les rangs du Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran, sont les premières à viser l'est libanais depuis le déclenchement de la guerre de Gaza. Le Hezbollah a riposté dès lundi en tirant une soixantaine de roquettes en direction d'une base israélienne située sur le plateau du Golan. Il n'a pas précisé la quantité d'engins utilisés mardi, se contentant d'évoquer une "grande salve" de roquettes. Israël et le Hezbollah multiplient les échanges de tirs et les attaques transfrontalières depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas en territoire israélien le 7 octobre. A lire aussi... Israël bombarde surtout le sud du Liban, près de la frontière, même s'il a visé des cibles plus au nord ces dernières semaines. Les frappes de lundi dans la plaine de la Bekaa, considérée comme un fief du Hezbollah, marquent un élargissement de cette campagne israélienne, a commenté une source proche des services de sécurité libanais. Une cinquantaine de civils ont été tués au Liban dans des frappes israéliennes depuis le 7 octobre, ainsi que quelque 200 combattants du Hezbollah, selon des chiffres officiels. Les attaques menées du Liban contre le territoire israélien ont fait cinq morts parmi les civils et une dizaine de morts dans les rangs de l'armée israélienne. (Maya Gebeily; version française Bertrand Boucey et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)