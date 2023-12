Le Hezbollah tire des drones, Israël bombarde le Sud-Liban

Le Hezbollah tire des drones, Israël bombarde le Sud-Liban













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH/JERUSALEM (Reuters) - Le Hezbollah libanais a déclaré avoir tiré dimanche des drones chargés d'explosifs contre des positions israéliennes tandis qu'Israël a bombardé le sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré que des "cibles aériennes suspectes" avaient été repérées en provenance du Liban et que deux d'entre elles avaient été interceptées. Deux soldats israéliens ont été modérément blessés et plusieurs autres ont été légèrement victimes d'éclats ou d'inhalation de fumée. Des avions de chasse israéliens ont effectué des "séries intenses de frappes sur des cibles terroristes du Hezbollah en territoire libanais", a dit l'armée israélienne. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat au Liban. Le Hezbollah a pour sa part déclaré avoir utilisé des drones pour attaquer un centre de commandement israélien près de Ya'ara, en Israël. Des sirènes ont retenti ont plusieurs endroits proches de la frontière en Israël. Lors d'une autre attaque menée dans la matinée de dimanche, le Hezbollah a dit avoir frappé directement une position israélienne à l'aide d'"armements appropriés". L'aviation israélienne a bombardé les alentours du village libanais de Yaroune, non loin du lieu de cette autre attaque, selon l'agence de presse nationale libanaise et un témoin. Les violences à la frontière israélo-libanaise depuis l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre sont les plus graves depuis le conflit de 2006 entre l'Etat hébreu et le Hezbollah. (Reportage Laila Bassam et Tom Perry à Beyrouth et Dan Williams à Jérusalem, rédigé par Tom Perry, version française Bertrand Boucey)