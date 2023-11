Le Hezbollah revendique de nouvelles attaques contre l'armée israélienne

Le Hezbollah revendique de nouvelles attaques contre l'armée israélienne













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Le Hezbollah a dit jeudi avoir attaqué des positions de l'armée israélienne avec pour la première fois des drones explosifs, ce qui a poussé Tsahal à répliquer par d'importants bombardements contre le sud du Liban, marquant une escalade dans les affrontements frontaliers survenus en marge de la guerre à Gaza. Une source de haut rang au sein du mouvement armé libanais, qui soutient le Hamas, a déclaré que 19 positions israéliennes avaient été attaquées simultanément le long de la frontière libano-israélienne, dont des sites militaires, sans donner davantage de précisions. Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué avoir utilisé deux drones chargés d'explosif pour attaquer une position de commandement de Tsahal dans la zone contestée des Fermes de Chebaa, près du plateau du Golan. Cette attaque survient plusieurs jours après que le Hezbollah a dit avoir recouru pour la première fois à un missile sol-air contre un drone israélien, dans ce qui constitue les plus importants affrontements frontaliers depuis la guerre de 2006 entre le mouvement armé chiite et Israël. Elle intervient aussi à la veille de la première prise de parole du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. (Reportage Laila Bassam, Riham Alkousaa et Maya Gebeily; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)