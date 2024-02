Le Hezbollah promet de venger la mort de civils au Sud-Liban

BEYROUTH (Reuters) - Un haut responsable du Hezbollah libanais a menacé jeudi Israël de représailles au lendemain de la mort de dix civils dont cinq enfants dans des bombardements israéliens sur le sud du Liban, selon des sources dans le pays. "L'ennemi paiera le prix pour ces crimes", a déclaré Hassan Fadlallah, qui est membre du parlement libanais. Une frappe israélienne a tué sept personnes dont trois enfants mercredi soir dans la ville de Nabatieh, a-t-on appris de sources au Liban. Un précédent raid dans la journée avait coûté la vie à une mère et ses deux enfants dans le village de Sawaneh, à la frontière. Plusieurs combattants du Hezbollah ont été tués dans d'autres frappes menées mercredi, dont certaines à Nabatieh, ont déclaré le groupe armé et des sources sécuritaires. A lire aussi... Jeudi, des avions de combat israéliens ont frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans le secteur de Wadi Saluki, a déclaré l'armée israélienne. Des raids ont également été menés à Labbouneh et Taybeh, dans le sud du Liban. Le Hezbollah et l'armée israélienne échangent régulièrement des tirs depuis qu'Israël a lancé son opération militaire contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque meurtrière du 7 octobre sur son territoire. Le bilan civil des raids de mercredi est le plus lourd au Liban en quatre mois de bombardements transfrontaliers. L'armée israélienne a dit attendre de plus amples informations. Israël dit avoir riposté à des tirs de roquettes qui ont fait un mort et huit blessés dans les rangs de l'armée à Safed, à environ 15 km de la frontière libanaise. Le Hezbollah a nié toute responsabilité dans ces attaques. Les bombardements transfrontaliers ont fait plus de 200 morts en un peu plus de quatre mois côté libanais, dont quelque 170 combattants du Hezbollah, ainsi qu'une dizaine de soldats et plusieurs civils côté israélien. (Laila Bassam, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)