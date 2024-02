Le Hezbollah promet de venger la mort de civils au Sud-Liban

BEYROUTH, 15 février (Reuters) - Un haut responsable du Hezbollah libanais a menacé jeudi Israël de représailles au lendemain de la mort de dix civils dont des enfants dans des bombardements israéliens sur le sud du Liban. "L'ennemi paiera le prix pour ces crimes", a déclaré Hassan Fadlallah, qui est membre du parlement libanais. Le Hezbollah et l'armée israélienne échangent régulièrement des tirs depuis qu'Israël a lancé son opération militaire contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque meurtrière du 7 octobre sur son territoire. Israël a dit avoir riposté à des tirs de roquettes qui ont fait un mort sur une base militaire du nord du pays, des tirs non revendiqués par le mouvement chiite libanais. Les bombardements transfrontaliers ont fait plus de 200 morts en un peu plus de quatre mois côté libanais, dont quelque 170 combattants du Hezbollah, ainsi qu'une dizaine de soldats et plusieurs civils côté israélien. (Laila Bassam, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)