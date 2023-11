Le Hezbollah prévient Israël qu'il "paiera" la mort de trois enfants au Liban

Crédit photo © Reuters

BEYROUTH/JERUSALEM (Reuters) - Une frappe israélienne contre une voiture dans le sud du Liban a tué dimanche trois enfants et leur grand-mère, a déclaré un élu local du Hezbollah, décrivant cette attaque comme un "développement dangereux" dont Israël paiera le prix. L'armée israélienne a rapporté pour sa part la mort d'un Israélien à la suite d'une attaque du Hezbollah dans le nord de l'Etat hébreu, dans un contexte d'intensification des affrontements frontaliers entre Tsahal et le mouvement armé chiite, qui a apporté son soutien Hamas dans le conflit l'opposant à Israël. Interrogé sur une frappe israélienne rapportée plus tôt par des sources sécuritaires, faisant état de la mort de trois personnes, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré qu'un communiqué serait publié ultérieurement. Depuis le siège sans précédent mené par l'armée israélienne contre la bande de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre, les affrontements à la frontière israélo-libanaise se sont multipliés à un niveau sans précédent depuis la guerre de 2006 entre l'armée israélienne et le Hezbollah. S'exprimant pour la première fois depuis le début de la guerre actuelle entre Israël et le Hamas, le chef du mouvement libanais, Hassan Nasrallah, a averti vendredi du risque d'une "vaste guerre" si Israël ne mettait pas fin à son siège de Gaza. La mère des trois enfants tués dimanche - des filles âgées de 8 à 14 ans - a été blessée dans l'attaque survenue alors que leur voiture se rendait au village d'Aitaron près de la frontière israélienne, a déclaré Hassan Fadlallah. Dans un communiqué à Reuters, l'élu du Hezbollah a prévenu que l'"ennemi paiera le prix pour ses crimes contre les civils". (Reportage Laila Bassam à Beyrouth et Maytaal Angel à Jerusalem; version française Jean Terzian)