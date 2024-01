Le Hezbollah et Israël ne démontrent pas une "volonté claire" d'entrer en guerre

WASHINGTON, 3 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis n'observent pas de "volonté claire" de la part du Hezbollah libanais ou d'Israël d'entrer en guerre, a déclaré mercredi un haut responsable de l'administration Biden. Ce responsable, qui préfère conserver l'anonymat, a fait référence aux déclarations faites par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sur l'assassinat mardi près de la capitale libanaise Beyrouth d'un haut responsable du Hamas palestinien. "D'après ce que nous pouvons dire, le Hezbollah ne démontre pas une volonté claire d'entrer en guerre avec Israël et vice-versa", a dit le responsable. "La tension à la frontière (israélo-libanaise) existe toutefois, car le Hezbollah procède régulièrement à des tirs contre Israël et que les Israéliens, naturellement, ripostent." VOIR AUSSI: ENCADRE-L'assassinat d'Al-Arouri, une entrave potentielle aux efforts de paix. (Reportage Jonathan Landay, Steve Holland et Eric Beech ; version française Camille Raynaud)