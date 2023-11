Le Hezbollah dit que le front avec Israël restera "actif"

BEYROUTH (Reuters) - Le chef du Hezbollah libanais a déclaré samedi que son groupe armé avait utilisé de nouveaux types d'armes et frappé de nouvelles cibles en Israël ces derniers jours, promettant que le front dans le sud contre son ennemi juré resterait actif. Il s'agit du deuxième discours de Sayyed Hassan Nasrallah depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en octobre. Lors de sa première intervention, au début du mois, il avait jugé possible que les combats sur le front libanais se transforment en une véritable guerre. Samedi, Sayyed Hassan Nasrallah a déclaré que les opérations du Hezbollah le long du front avec Israël s'étaient "améliorées". "Il y a eu une amélioration quantitative du nombre d'opérations, de la taille et du nombre de cibles, ainsi qu'une augmentation du type d'armes", a-t-il dit lors d'une allocution télévisée. Il a indiqué que le Hezbollah avait utilisé un missile connu sous le nom de Burkan, décrivant sa charge d'explosifs comme étant comprise entre 300 et 500 kilogrammes, et a confirmé que le groupe avait eu recours à des drones armés pour la première fois. Le chef du Hezbollah libanais a également déclaré que le groupe avait frappé pour la première fois la ville de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, en représailles à l'assassinat de trois fillettes et de leur grand-mère au début du mois. "Ce front restera actif", a-t-il promis. Depuis le 8 octobre, le Hezbollah échange des tirs avec les forces israéliennes à la frontière israélo-libanaise, et au moins 70 de ses combattants ont été tués. Plusieurs civils ont également été tués, mais les tirs de riposte ont été largement limités et le Hezbollah a surtout frappé des cibles militaires. Le groupe, fondé par les gardiens de la révolution iraniens en 1982, est le fer de lance d'une alliance soutenue par Téhéran et hostile à Israël et aux États-Unis. Israël a renforcé son siège de la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, à la suite de l'assaut transfrontalier lancé le 7 octobre par le groupe qui, selon Israël, a fait environ 1.200 morts, avec 240 personnes enlevées et prises en otages dans l'enclave palestinienne. Les autorités sanitaires de Gaza affirment que plus de 11.000 personnes, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, ont été tuées depuis le début de l'offensive israélienne sur la petite bande côtière de 2,3 millions d'habitants. (Reportage Laila Bassam et Maya Gebeily, version française Benjamin Mallet)