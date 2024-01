Le Hezbollah dit avoir lancé une attaque sur un centre de commandement dans le nord d'Israël

Le Hezbollah dit avoir lancé une attaque sur un centre de commandement dans le nord d'Israël













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Le Hezbollah libanais a déclaré mardi avoir lancé une attaque par drone contre un centre de commandement militaire israélien situé dans le nord d'Israël, en réponse à l'assassinat lundi d'un de ses chefs militaires et de celui, la semaine dernière, du numéro deux du bureau politique du Hamas palestinien. Le mouvement chiite libanais a déclaré avoir lancé "un certain nombre de drones d'attaque explosifs" sur le quartier général militaire de Safed. C'est la première fois que ce site est pris pour cible par le Hezbollah. Un porte-parole de l'armée israélienne a confirmé qu'une base du nord avait été touchée lors d'une attaque aérienne, mais sans préciser le lieu exact. La frappe n'a fait ni dégât ni victime, a-t-il ajouté. Plus de 130 combattants du Hezbollah ont été tués au Liban dans le cadre des confrontations avec Israël, les pires depuis la guerre de 2006. La violence a forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur domicile des deux côtés de la frontière, et fait craindre que le conflit ne s'intensifie et ne s'étende davantage. Plus tôt mardi, des sources proches du Hezbollah ont indiqué que trois membres du mouvement avaient été tués dans une frappe ciblée sur leur véhicule à Ghandouriyé, une ville du sud du Liban. Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré que ses forces aériennes avaient attaqué des cibles du Hezbollah à Kila - une référence apparente au village frontalier libanais de Kfar Kila - et une escouade de drones appartenant au groupe ailleurs dans le sud du Liban. Le numéro deux du Hezbollah, Naïm Kassem, a affirmé mardi lors d'une allocation télévisée que son groupe ne souhaitait pas étendre la guerre au Liban, mais qu'il répondrait avec toute "les mesures nécessaires" pour dissuader Israël. (Rédigé par Maya Gebeily, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)