Le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes de représailles vers Israël

BEYROUTH (Reuters) - Le Hezbollah a dit jeudi avoir lancé des dizaines de roquettes en direction du nord d'Israël en guise de "première réponse" à la mort la veille de dix civils dans des frappes israéliennes au Sud-Liban, soit la journée la plus sanglante pour les civils libanais depuis que les échanges de tirs transfrontaliers sont quasi-quotidiens en marge de la guerre dans la bande de Gaza. L'Onu a appelé à mettre fin à ce qu'elle a décrit comme une "dangereuse escalade" des tensions frontalières, à un niveau sans précédent depuis la guerre de 2006 entre les deux pays, qui font craindre un embrasement régional du conflit alors que le Hezbollah, aligné sur l'Iran, dit soutenir le Hamas palestinien. Israël a déclaré avoir abattu deux commandants et un officier du Hezbollah mercredi grâce à une "frappe aérienne précise" à Nabatieh, sans mentionner de quelconques décès civils. Le Hezbollah a confirmé la mort de trois de ses combattants, sans davantage de précisions sur leur statut. A lire aussi... D'après des sources sécuritaires libanaises, sept personnes dont trois enfants ont été tuées mercredi soir à Nabatieh dans une frappe israélienne contre un bâtiment de plusieurs étages. Un autre raid mené plus tôt avait coûté la vie à une mère et ses deux enfants dans le village de Sawaneh, à la frontière. "L'ennemi paiera le prix pour ces crimes", a déclaré jeudi à Reuters un représentant politique du Hezbollah, Hassan Fadlallah, membre du Parlement libanais. Il a ajouté que c'était une question de légitime défense. Selon une source au fait de l'état d'esprit du Hezbollah, l'attaque à Nabatieh constitue une escalade mais reste dans le cadre des "règles d'affrontement" implicites qui régissent les violences frontalières ces dernières années. Israël et le Hezbollah, considéré comme plus puissant que l'armée nationale libanaise, répètent ne pas vouloir d'un vaste conflit mais s'avertissent mutuellement contre toute escalade. L'armée israélienne a dit avoir frappé jeudi des dizaines de cibles liées au Hezbollah à travers le Sud-Liban. De son côté, le mouvement chiite libanais a dit avoir tiré des dizaines de roquettes contre la ville israélienne de Kiryat Shmona. Depuis qu'Israël a lancé sa vaste opération militaire dans la bande de Gaza avec l'objectif annoncé d'"éradiquer" le Hamas en réponse à l'attaque meurtrière du 7 octobre, le Hezbollah et l'armée israélienne échangent régulièrement des tirs. Le Hezbollah demande l'arrêt des opérations israéliennes à Gaza pour stopper ses attaques frontalières. Les bombardements transfrontaliers ont fait plus de 200 morts en un peu plus de quatre mois côté libanais, dont quelque 170 combattants du Hezbollah, ainsi qu'une dizaine de soldats et plusieurs civils côté israélien. (Reportage Laila Bassam et Maya Gebeily à Beyrouth, avec James Mackenzie, Dan Williams et Henriette Chacar à Jérusalem; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey et Zhifan Liu)