Le Havre confirme, Sochaux solide deuxième

par Adrien Verger (iDalgo)

8 matchs se jouaient ce samedi soir à 19h pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Le Havre poursuit sa belle remontée après son succès 2-0 face à Dijon. Cornette et Lekhal sont les buteurs. Les Havrais sont 4e, Dijon 17e. Sochaux, solide deuxième, s’impose 1-0 contre Niort et revient à 1 point de Toulouse. Le Paris FC n’y arrive pas. Les joueurs de la capitale sont tenus en échec à domicile par Nancy, dernier de Ligue 2 : Paris est 6e. Ajaccio descend à la 5e place après sa défaite contre Quevilly-Rouen 1-0. Les Normands sont 8e. D'autres Normands, les Caennais, s'inclinent, eux, à domicile contre Valenciennes et replongent à la 12e place du championnat. Valenciennes est 10e. Dunkerque se défait de Bastia et revient à 1 point du 17e. Bastia, au contraire, se rapproche de la zone de relégation. Grenoble assure contre Pau (2-0) et prend la 14e place du classement. Les Palois s'éloignent du podium et comptent 5 points de retard sur Auxerre. Enfin, Guingamp domine Rodez 2-1 et prend la 13e place. Pau est 7e.