Le Hamas va libérer 13 otages israéliens contre 39 prisonniers palestiniens, dit Israël

Le Hamas va libérer 13 otages israéliens contre 39 prisonniers palestiniens, dit Israël













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Hamas palestinien doit libérer 13 otages israéliens samedi en échange de la libération de 39 prisonniers palestiniens, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafowicz, sur BFMTV. "Nous parlons de 13 otages contre 39 terroristes qui vont être libérés des prisons israéliennes", a-t-il souligné. "Nous devons avoir un peu de prudence car il peut y avoir des changements de dernière minute", a-t-il cependant ajouté, notant qu'il y a encore au moins 200 otages actuellement aux mains du Hamas. "Pour nous tous les otages, qu'ils soient israéliens, juifs, chrétiens, arabes, thaïlandais, philippins ou autres ont la même importance", a-t-il précisé. "Nous sommes très heureux et très émus du retour de tous les otages, je dis bien de tous les otages", a-t-il insisté. Des sources au sein des services égyptiens de sécurité avaient auparavant rapporté que le Caire avait reçu du Hamas une liste de 14 otages devant être libérés ce samedi. L'accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoit la libération sur quatre jours de 50 otages israéliens en échange de 150 détenus palestiniens, d'une pause des combats et d'une augmentation de l'aide humanitaire. (Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Sybille de La Hamaide,)