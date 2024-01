Le Hamas tire des roquettes sur le centre d'Israël

Le Hamas tire des roquettes sur le centre d'Israël













JERUSALEM, 29 janvier (Reuters) - Le Hamas palestinien a tiré des roquettes contre Israël lundi, vers Tel Aviv et des villes voisines, après plusieurs semaines de calme relatif dans le centre de l'Etat hébreu malgré la guerre dans la bande de Gaza. Le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, a revendiqué les attaques. L'armée israélienne, qui a précisé que 15 roquettes avaient été tirées, dont six ont été interceptées, n'a pas fait état de victimes dans l'immédiat. Elle n'abat généralement que les projectiles qui visent des zones peuplées. Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans les principales villes du centre d'Israël à l'heure de pointe dans l'après-midi, poussant les habitants à se mettre à l'abri. La police a fait savoir qu'elle nettoyait des débris qui ont atterri dans au moins une banlieue de Tel Aviv. (Reportage Ari Rabinovitch ; version française Kate Entringer)