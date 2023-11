Le Hamas tire des roquettes sur Israël, les sirènes retentissent à Tel Aviv

Le Hamas tire des roquettes sur Israël, les sirènes retentissent à Tel Aviv













TEL AVIV, 10 novembre (Reuters) - Les sirènes ont retenti dans la ville israélienne de Tel Aviv et ses environs vendredi alors que le Hamas a annoncé avoir tiré des roquettes sur Israël en réponse, affirme le groupe islamiste, à la hausse des morts de civils à Gaza. Les services médicaux ont rapporté que deux femmes ont été victimes d'éclats d'obus dans cette salve qui fait suite à une accalmie relative dans les tirs de roquettes, alors que les forces israéliennes accentuent leur offensive terrestre à Gaza, à la cinquième semaine du conflit. Quelque 9.500 missiles, roquettes et drones ont été tirés sur Israël par Gaza depuis le 7 octobre, a annoncé l'armée israélienne qui ajoute que 2.000 tirs ont été neutralisés par leurs systèmes de défense aérienne. Près de 12% des roquettes tirées par le Hamas, majoritairement fabriquées domestiquement, ont échoué sur le territoire palestinien, a annoncé l'armée israélienne. "Avec l'arrivée des forces terrestres (israéliennes) sur le sol, il y a eu une chute drastique du nombre de tirs", a déclaré l'armée. (Reportage Dan Williams; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)