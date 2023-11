Le Hamas se dit prêt à libérer 70 otages "contre une trêve de 5 jours"

LE CAIRE, (Reuters) - La branche armée du Hamas a déclaré lundi avoir informé les médiateurs du Qatar que le mouvement palestinien était prêt à libérer jusqu'à 70 femmes et enfants retenus dans la bande de Gaza en échange d'une trêve de cinq jours avec Israël. "Cette trêve devrait inclure un cessez-le-feu complet et une distribution d'aide humanitaire partout dans la bande de Gaza", a dit Abou Oubaïda, porte-parole des Brigades Ezzedine al Qassam, dans un enregistrement audio diffusé sur la messagerie Telegram du groupe. Israël a jusqu'à présent catégoriquement exclu tout cessez-le-feu dans le cadre de son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza après l'attaque du mouvement islamiste qui a tué environ 1.200 personnes et pris plus de 200 otages dans le sud de son territoire le 7 octobre. (Reportage Omar Abdel-Razek et Moaz Abdel-Aziz, version française Bertrand Boucey)