Le Hamas revendique la fusillade meurtrière à Jérusalem

Le Hamas revendique la fusillade meurtrière à Jérusalem













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Le Hamas a revendiqué la fusillade qui a fait trois morts jeudi à arrêt de bus à l'entrée de Jérusalem, déclarant que les deux auteurs des coups de feu faisaient partie de ses membres. Le groupe islamiste palestinien a déclaré dans un communiqué que "l'opération est une réponse naturelle aux crimes sans précédent commis par l'occupation", citant la campagne de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et le traitement des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. (Nidal al-Mughrabi; version française Zhifan Liu)