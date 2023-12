Le Hamas revendique des tirs de roquettes contre Tel Aviv

TEL AVIV (Reuters) - La branche armée du Hamas a revendiqué jeudi le tir d'une salve de roquettes en direction de Tel Aviv. Les sirènes d'alerte ont retenti dans Tel Aviv et des journalistes de Reuters ont vu des interceptions de roquettes dans le ciel de la ville israélienne. Les services ambulanciers israéliens ont fait état de plusieurs impacts au sol dans le sud de Tel Aviv, mais pas de victimes dans l'immédiat. Ces tirs illustrent la capacité du Hamas à continuer à tirer des roquettes de longue portée malgré la vaste campagne militaire lancée par Israël dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur son territoire le 7 octobre. (Rédigé par Dan Williams, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)