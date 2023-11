Le Hamas reporte la libération d'otages jusqu'à l'entrée d'aide humanitaire au nord de Gaza

Le Hamas reporte la libération d'otages jusqu'à l'entrée d'aide humanitaire au nord de Gaza













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - La branche armée du Hamas palestinien a déclaré samedi qu'elle avait décidé de reporter la libération d'un deuxième groupe d'otages jusqu'à ce qu'Israël s'engage à autoriser l'entrée de camions d'aide humanitaire dans le nord de Gaza. Dans un communiqué, les brigades Al Qassam affirment également que les otages présents à Gaza ne seront pas libérés si Israël ne respecte pas les critères convenus pour la libération des prisonniers palestiniens. (Reportage Nidal Al Mughrabi, rédigé par Adam Makary, version française Kate Entringer)