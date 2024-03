Le Hamas quitte le Caire, les pourparlers se poursuivent

LE CAIRE (Reuters) - La délégation du Hamas participant aux pourparlers du Caire sur un cessez-le-feu à Gaza a quitté jeudi la capitale égyptienne mais les discussions vont se poursuivre jusqu'à la conclusion d'un accord avec Israël, a déclaré le groupe palestinien. "La délégation du Hamas a quitté Le Caire ce matin pour des consultations avec la direction du mouvement. Les négociations et les efforts se poursuivent pour l'arrêt de l'agression, le retour des déplacés et l'acheminement d'une aide à notre peuple", a dit le Hamas dans un communiqué. Un haut responsable du groupe palestinien, Sami Abou Zouhri, a accusé Israël de "torpiller" les efforts des médiateurs pour parvenir à un accord de trêve en échange de la libération de dizaines d'otages israéliens encore détenus par le groupe palestinien depuis son raid sanglant du 7 octobre dans le sud d'Israël. La session actuelle de pourparlers, qui porte sur une trêve de quarante jours, a débuté dimanche dans la capitale égyptienne en l'absence de délégation israélienne et aucune avancée concrète n'a été annoncée après quatre jours de discussions. A lire aussi... Sami Abou Zouhri a déclaré à Reuters qu'Israël rejetait les demandes du groupe palestinien d'un arrêt de l'offensive dans l'enclave, d'un retrait des troupes israéliennes, d'un libre accès pour l'aide humanitaire et d'un retour des déplacés dans leurs foyers. L'offensive lancée par Israël dans la bande de Gaza après le 7 octobre, avec l'objectif affiché d'"éradiquer" le Hamas, a fait plus de 30.000 morts dans l'enclave palestinienne, transformée par endroits en champ de ruines et confrontée à une grave crise humanitaire. Les Etats-Unis, premiers alliés d'Israël, espèrent toujours un accord même si les pourparlers paraissent dans l'impasse. "Nous continuons de croire que les obstacles ne sont pas insurmontables et qu'un accord peut être trouvé", a déclaré mercredi le porte-parole du département d'Etat Matthew Miller. "Nous allons donc continuer à pousser pour y parvenir", a-t-il dit. (Nidal al Mughrabi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)