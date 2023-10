Le Hamas publie une nouvelle vidéo d'otages, Netanyahu dénonce une "propagande cruelle"

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a condamné la vidéo diffusée lundi par le Hamas montrant trois des otages capturés en Israël par le groupe islamiste palestinien le 7 octobre, qu'il a qualifiée de "propagande psychologique cruelle". La vidéo montre trois femmes, identifiées par Benjamin Netanyahu comme étant Yelena Trupanob, Danielle Aloni et Rimon Kirsht, assises côte à côte contre un mur, Danielle Aloni adressant un message de colère au Premier ministre. Cette dernière accuse Benjamin Netanyahu de ne pas avoir protégé les citoyens israéliens lors de l'attaque meurtrière du Hamas et de ne pas les avoir ramenés chez eux, demandant également qu'un accord soit conclu pour garantir leur libération en échange de prisonniers palestiniens. "Vous étiez censé nous libérer tous. Vous vous êtes engagés à nous libérer tous. Mais au lieu de cela, nous portons votre échec politique, sécuritaire, militaire et diplomatique", a-t-elle déclaré. Dans une déclaration, Benjamin Netanyahu a réitéré sa promesse de tout mettre en oeuvre pour ramener les otages chez eux. "Vous qui avez été enlevés par le Hamas, qui commet des crimes de guerre, je vous embrasse. Nos coeurs sont avec vous et avec les autres captifs. Nous faisons tout pour ramener à la maison tous les captifs et les disparus", a-t-il déclaré. Cette courte vidéo est le deuxième message d'otage diffusé par le Hamas, après celui de Mia Schem, une Franco-Israélienne de 21 ans, diffusé le 17 octobre. (Reportage Maayan Lubell et James Mackenzie, version française Augustin Turpin)