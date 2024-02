Le Hamas pose ses conditions à la libération d'otages retenus à Gaza

(Précisions, actualisé tout du long) DOHA, 7 février (Reuters) - Le Hamas a élaboré un projet de cessez-le-feu d'une durée de quatre mois et demi susceptible de conduire à la fin du conflit qui l'oppose à Israël depuis octobre dernier, montre un document que Reuters a consulté. Selon ce projet, le Hamas propose un déroulé en trois phases de 45 jours chacune. Il répond à une proposition que lui ont adressé la semaine dernière des émissaires qataris et égyptiens qui font le lien avec les autorités israéliennes. Il ambitionne d'aboutir à l'échange de combattants palestiniens et d'otages israéliens capturés le 7 octobre, à un début de reconstruction à Gaza, un retrait complet des forces israéliennes et à une restitution de corps et de restes conservés de chaque côté. Ces informations coïncident avec l'arrivée en Israël du secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, après une réunion avec les chefs de file des émissaires qataris et égyptiens. Dans le détail, le Hamas propose de libérer toutes les femmes, les individus de sexe masculin âgés de moins de 19 ans, les personnes âgées et les malades au cours de la première période de 45 jours. En contrepartie, le mouvement palestinien exige la libération des femmes et des enfants emprisonnés dans les geôles israéliennes. La libération des hommes encore retenus interviendrait au cours de la deuxième phase avant la restitution des corps et des restes qui se produirait au cours de la dernière étape. Le Hamas ajoute enfin souhaiter la libération de 1.500 prisonniers palestiniens et vouloir en choisir 500 sur une liste d'individus condamnés à la perpétuité en Israël. Si elle se concrétisait, la trêve permettrait en outre d'augmenter le volume de l'aide à Gaza où la population est confrontée à une situation humanitaire désastreuse. Depuis le début du conflit, provoqué par l'irruption de combattants palestiniens et la mort de 1.200 Israéliens dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier, plus de 27.585 Palestiniens sont morts dans l'enclave et les corps de milliers d'autres seraient encore ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits par les bombardements, selon un bilan transmis mardi par le ministère gazaoui de la Santé. L'offensive israélienne se poursuit et Tsahal a annoncé mercredi avoir abattu de dizaines de combattants palestiniens à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. (Reportage de Samia Nakhoul et Andrew Mills; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)